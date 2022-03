Tuttosport: “Italia, disastro di proporzioni bibliche che lascerà pesantissimi strascichi”

Questo il titolo del quotidiano sportivo Torinese Tuttosport, che racconta quanto possa essere “devastante” per il nostro calcio, questa seconda e consecutiva eliminazione dal Mondiale. Gravina ora dovra’ essere bravo a mantenere a galla una barca che sembra affondare, con un CT ed una naziomnale, in gran parte, da rifondare. Vi riportiamo quanto pubblicato nell’ edizione odierna di Tuttosport che racconta l’ eliminazione contro la Macedonia del Nord: “L’Italia ci ha provato a segnare: dall’inizio alla fine (32 tiri in porta e 16 angoli a zero) ma ha confermato quell’involuzione che è parsa evidente già contro la Bulgaria nell’immediato post Europeo”. Un vero e proprio “disastro epocale”

