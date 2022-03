Tuttosport: Il Toro con il sogno Alex Meret!

Nell’edizione odierna del quotidiano sportivo Tuttosport, si torna a parlare del portiere del Napoli Alex Meret, oggetto del desiderio di tante squadra, tra cui i granata.

Ricordiamo che il contratto del calciatore con il Napoli scade’ nel 2023, ed e chiaro che si deve trovare un’ accordo con il portiere, per un eventuale prolungamento, anche se ad oggi non se ne parla, visto che la societa’ ha rinviato tutto in estate, visto il momento degli azzurri in campionato, e non si vuol destabilizare l’ambiente.

Pero’ e chiaro che una decisione, in un senso oppure in un’ altro andra’ presa, se vi e’ fiducia e si crede nella possibile titolarita’ futura del ragazzo, a difendere la porta del Napoli, allora ci sara’ la fumata bianca, altrimenti…

Nel frattempo, pero’, Il Torino resta alla finestra in attesa dell’ evolversi della trattativa, il portiere ha la stima del mister Juric, ed i granata sarebbero pronti ad “abbracciare” con poiacere il secondo di Donnarumma in Nazionale

Solo il tempo ci dira’ se Meret sara’ o no il futuro portiere titolare del Napoli, nel frattempo, il ragazzo sta cercando di capire se ci sia o no fiducia nelle sue qualita’. Vi terremo aggiornati su questa vicenda di mercato che riguarda l’ ex Udinese.

