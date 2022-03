Tuttosport: Bremer se parte Koulibaly, ADL ha la carta per Cairo.

Tutti lo vogliono…Gleison Bremer Silva Nascimento, classe 1997 in forza al Torino potrebbe arrivare a Giugno alla corte di Spalletti. Anche se c’e’ una considerazione non facile da fare, e’ cioe’ l’addio a fine stagione di Kalidou Koulibaly. Infatti, nell ‘edizione odierna del quotidiano Tuttosport, si parla proprio di questo, e sembrerebbe che Adl abbia anche la carta giusta per convincere, nell’ eventualita’, Cairo a cedere alle lusinghe azzurre, mettendo sul piatto tanti soldi ed in piu’ Andrea Petagna, che piace tanto al presidente granata oltreche’ al tecnico Juric. Ricordiamo che l’attaccante del Napoli era stato cercato gia’ estate, ma ADL disse di no alla cessione al Torino. Ne sapremo di piu’ nei prossimi giorni.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati