TuttoJuve, Illimitata Vergogna!

Buongiorno, ho voluto segnalare alla vostra attenzione, che davvero non c’e’ limite alla Vergogna!, perche’ sinceramente, sentire queste cose, proprio da chi, per tanti anni, ha tenuto celato i tantissimi episodi capitati a favore, ed ora piangere su proprie responsabilita’, visto che sulla carta non ci doveva essere storia, oltre che non ha segnalato un rigore solare per i granata dopo appena 5′ minuti…li il VAR era funzionale?, Sinceramente provo pieta’ per questi poveri personaggi, accecati dalla loro prosopopea di padronanza convinta, ma per fortuna, l’onesta’ intellettuale verso chi legge, non solo non ci accomuna, ma ci rende immuni da virus letali, come diceva la frase aforistica: Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.

(Abraham Lincoln)

TuttoJuve…Che vergogna!

In casa Juventus c’è grande amarezza per il gol annullato a Milik nella gara contro la Salernitana. TuttoJuve.com ha evidenziato alcuni dati in merito all’utilizzo del VAR nelle ultime sei stagioni.

“A pensar male ci vuole poco, ma la domanda è abbastanza chiara, possibile che la Juventus sia in assoluto la squadra più penalizzata dal Var degli ultimi sei anni. Parliamo di 23 episodi a favore e 44 episodi contro, con un clamoroso saldo di -21 nelle ultime sei stagioni, Le altre squadre vedono il Milan a +3, Inter +7, Napoli +19, dati che veramente devono far riflettere”.

Poi si legge ancora:

“In questa stagione la classifica, dice che la Juventus non ha avuto un episodio di var a favore e ben cinque a sfavore, prima tra tutta, evidentemente la squadra più sfortunata della serie A. Il saldo deve far riflettere, perché i bianconeri non sono sicuramente una squadra che entra poco in area avversaria o che concede molto, strano che ci siano stati così tanti episodi. Il dato statistico non può passare inosservato e chiede una domanda: c’è qualcosa sotto o è solo sfortuna? Risposta veramente difficile da dare”.

