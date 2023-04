Tutto Salernitana, Editoriale davvero Provinciale! Un’ astio tinto di vera goffaggine

Quella tra Napoli e Salernitana potrebbe essere la gara scudetto per gli azzurri. Ma dalla città granata arrivano dei messaggi di una certa ostilità nei confronti degli azzurri. Ecco quanto si legge in un editoriale su TuttoSalernitana:

“Un eventuale cambio di data per il derby del Maradona sarebbe una grave mancanza di rispetto nei confronti della Salernitana. Bisogna saper perdere, dice un vecchio detto, in realtà bisogna anche saper vincere. Certamente il Napoli ha già lo scudetto cucito sul petto dopo lustri e lustri di proclami e flop clamorosi e presumibilmente la formazione di Spalletti batterà i granata (stavolta schierando i titolari, non seconde e terze linee come accaduto col Verona), ma la pretesa di giocare 24 ore dopo per festeggiare lo scudetto dal campo e non dal divano non ci va giù”.

“In quel caso – si legge – i granata avrebbero un giorno in meno a disposizione per preparare una partita importantissima come quella contro la Fiorentina che mette in palio punti decisivi in chiave salvezza. Quest’atteggiamento da parte del sodalizio azzurro non scende ai tifosi della Salernitana che, attraverso i social, hanno ribadito la propria contrarietà a quanto sta accadendo. Alla fine, il Napoli potrebbe essere accontentato. Per la serie “chi se ne frega dei diritti della Salernitana, esiste solo il Napoli”. Che, lo ribadiamo, parte nettamente favorito ma… non ci ha ancora battuto. E se poi non batte i granata e la Lazio vince a San Siro chiederanno di stravolgere tutto il calendario? Stanno aspettando da 33 anni, cosa cambia per 24 ore in più? Né il Napoli né la Lega valutarono un rinvio del derby del 23 gennaio 2022, quando la Salernitana si presentò a Fuorigrotta senza 13 elementi causa Covid schierandone 4-5 che, all’intervallo, accusarono un malore e giocarono a rischio e pericolo senza essersi allenati. Eppure ci volle lo zampino dell’arbitro per rendere vano il gran gol del pari siglato da Bonazzoli”.

