Nel magmatico mondo del giornalismo napoletano Umberto Chiariello è sempre stato una certezza. Da anni, ormai, anima i post partita dei tifosi napoletani con i suoi editoriali. Il pregiudizio non fa parte del suo modo di interpretare la professione. Ecco perchè, al telefono con la nostra redazione, s’è lasciato andare ad una serie di considerazioni sul presente e sul futuro del Napoli.

“Per le sorti del campionato degli azzurri saranno decisive le prossime due partite dopo la sosta di questa settimana: la trasferta a Venezia e lo scontro casalingo con la capolista Inter, che resta la favorita per lo scudetto considerando quanto si sia rinforzata con l’acquisto di Gosens dall’Atalanta. Solo vincendo a Venezia ed in casa contro i campioni d’Italia dell’Inter si potrà ancora sperare in un aggancio al vertice ,diversamente non si potrà fare meglio del secondo posto…”. Così esordisce il padrone di casa della trasmissione “Campania Sport”.

Con il fortunatissima format di Canale21, Chiariello è stato il vero antesignano di un certo modo di raccontare il calcio in tv, con onestà intellettuale e senza peli sulla lingua. Per questo motivo, quando passa a parlare della sessione invernale del mercato appare evidente quali siano i suoi pensieri. “Il Napoli non effettuerà alcun movimento, ne in entrata ne in uscita. Si sta lavorando per la prossima stagione, in cui la società dovrà prendere decisioni importanti in tema di giocatori a scadenza di contratto. Nonchè, occorrerà effettuare scelte tecniche lavorando in prospettiva. Senza per questo pensare comunque di dover rivoluzionale la rosa a disposizione di Spalletti“.

All’ombra del Vesuvio si parla da tanto del problema legato al terzino sinistro. In quest’ottica, specialmente negli ultimi giorni, sono stati accostati alla squadra partenopea i nomi di Tagliafico ed Oliveira. Su queste trattative, Chiariello ha maturato una sua teoria. “Non ho alcun rimpianto per Tagliafico, un buon giocatore su cui però non avrei investito, avendo quasi 30 anni. Diverso il discorso per Oliveira. Ha 25 anni, titolare della nazionale uruguaiana. Avrei provato a lavorare di più in vista di gennaio. Ma forse potrà arrivare la prossima stagione, andando a riempire il vuoto lasciato da Ghoulam, che non rinnoverà a fine stagione...”.

Proprio il nodo rinnovi sarà cruciale per il Napoli che verrà. Oltre l’esterno sinistro algerino, anche la posizione di Mertens, va monitorata attentamente. L’enigma è legato all’ipotesi che il belga accetti o meno la decurtazione di stipendio. Chiariello propende per un sì. “Ho la sensazione che Mertens alla fine accetterà di restare a Napoli, anche con una riduzione sull’ingaggio!“.

In ottica futura, il noto volto televisivo sembra avere le idee chiare sulla strategia perseguita dalla direzione sportiva napoletana. “Credo che sarà decisivo saper se Koulibaly, il cui contratto scade nel 2023, potrà o vorrà restare. Oppure dovrà essere sostituito, in tal caso Giuntoli dovrà intervenire sul mercato per trovare due centrali. inoltre bisogna intervenire per garantire idonei ricambi sulla fascia sinistra e destra. Seppure Di Lorenzo è un giocatore fortissimo ed insostituibile, capace di giocare sempre senza problemi. Insomma, dal mio punto di vista, oltre ad Insigne, la squadra dovrà cambiare 5-6 giocatori al massimo, agendo in tutti i ruoli. In ogni caso, ritengo che gli azzurri siano una squadra altamente competitiva, che può lottare tecnicamente con tutte le squadre a livello internazionale“.

E veniamo al calcio giocato. Si avvicina l’affascinante sconto ad eliminazione diretta con il Barcellona. Sull’Europa League, Chiariello resta moderatamente fiducioso. “Il Napoli è sfavorito, gli spagnoli pur privi di Messi rappresentano comunque una squadra con maggiore esperienza tecnica, diciamo sessanta a quaranta di possibilità per gli spagnoli. Per me il Barcellona parte favorito, anche se ribadisco la qualità della rosa della squadra azzurra che può giocare alla pari con tutte“.

In campionato, invece, Chiariello considera il Napoli una delle principali candidate ad uno dei posti che portano direttamente alla Champions. “Come detto prima, se il Napoli non ottiene sei punti nei prossimi due incontri a Venezia ed in casa con l’Inter, la strada che porta allo scudetto si allontana sempre di più. Peccato perchè ritengo questa stagione una grande occasione persa. non fosse altro che dal prossimo anno la lotta al vertice vedrà di nuovo la Juventus protagonista. L’acquisto di Vlahovic ha rinforzato i bianconeri. Il prossimo anno i bianconeri e le due milanesi si contenderanno il tricolore. Con l’Inter soprattutto, che ha blindato i migliori giocatori ed ha appena acquistato Gosens. Mentre il Milan manca di continuità e dovrà sostituire Ibrahimovic. Dunque per gli azzurri questo sarebbe stato l’anno buono...”.

