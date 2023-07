“Tutti vedono un immobilismo che non esiste…” Risponde cosi alle critiche sul Napoli, Umberto Chiariello

Umberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha commentato l’approdo in azzurro del nuovo direttore sportivo ex Spezia, Mauro Meluso, nome a sorpresa scelto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che come al solito ha sorpreso tifosi ed addetti ai lavori:

“Il direttore sportivo non è una star, è al servizio del presidente e dello scouting, facendo da intercapedine, svolgere quel ruolo che poggi è abbastanza marginalizzato”.

noltre, Chiariello, ha aggiunto: “Dopo la bolla dei procuratori. Niente a che vedere con le star degli anni ’70-’80, oggi ha delle funzioni limitate. Mentre tutti vedono un immobilismo che non esiste, De Laurentiis ha depistato tutti e zitto zitto ha già messo sulla casella vice-Di Lorenzo un nome importante, Faraoni“.

“Ha portato a casa Gollini e manca solo il terzo portiere che può essere in casa”. Ha concluso il navigato giornalista partenopeo sul futuro della squadra Campione d’Italia.

