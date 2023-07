“Tutti sono curiosi di capire se il Napoli ha acquisito la mentalità vincente” Cosi ha parlato l’ ex capitano azzurro

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto a “Marte Sport Live – tiro al bersaglio” su Radio Marte:

“Le aspettative attorno al Napoli sono tante, la squadra ha vinto e tutti sono curiosi di capire se ha acquisito la mentalità vincente, la consapevolezza di essere forte. Credo che gli azzurri siano coscienti di ciò che è stato fatto, ora però si archivia tutto e si lavora, bisogna trovare concentrazione e serenità, i facili entusiasmi possono creare non pochi problemi. De Laurentiis ha detto che vuole vincere, l’allenatore anche, diciamo che gli impegni sono chiari, i giocatori, veri artefici di tutto, sanno cosa li aspetta. In ogni caso nulla è affidato al caso, principalmente in questi anni il club ha lavorato bene.

Napoli favorito per il titolo? Tutto dipende da Osimhen, con lui la squadra ha una forza differente, viceversa sarebbe un po’ più complicato. Lo Celso? Ottimo giocatore, di grande livello, può giocare in più ruoli, ha un bel piedino, fa anche il trequartista. Perdere Zielinski dispiacerebbe, ma l’argentino sarebbe davvero un bel colpo”.

