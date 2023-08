Tutti pronti a giudicare il Napoli, senza valutare il contesto globale

Manca poco meno di una settimana alla chiusura del mercato. Dunque è prematuro fare bilanci, piuttosto che emettere giudizi eccessivamente trancianti rispetto alle operazioni condotte finora dal Napoli. Nondimeno, appare evidente quanto abbia nociuto all’entusiasmo dell’ambiente partenopeo il mancato arrivo di Gabri Veiga. Una trattativa estenuante, conclusa con il classico “nulla di fatto”, che ha rinfocolato lo scetticismo dei tifosi circa la policy aziendale. Orientata verso l’acquisto di due talenti prospettici, con un altissimo margine di crescita nel medio periodo. Per ora, infatti, sono arrivati solo Natan e Cajuste, destinati a rimpiazzare nelle rotazioni Kim e Ndombele. Ma almeno nell’immediato, incapaci di candidarsi ad una maglia da titolare.

E se al centrocampista svedese, che all’esordio a Frosinone ha fatto intravedere qualcosa di buono e un pure un tantino malamente, viene chiesto inizialmente di garantire un contributo moderato. Però sicuramente maggiore rispetto all’inguardabile Ndombele, l’onere più grosso peserà sulle spalle del brasiliano, chiamato a coprire il buco lasciato al centro della difesa da Kim.

Ad alimentare qualche dubbio di troppo nella gente, la sensazione che comunque la strategia della società sia indirizzata a favorire l’ingresso in rosa di una nuova risorsa soltanto dopo che si sia concretizzata una uscita.

In questo scenario, potrebbe sembrare quasi impossibile l’obiettivo di ripetersi.

Rinnovi come rinforzi

Peccato che la Serie A si muova sul binario dell’oblio. Numeri alla mano, considerando l’ampio vantaggio accumulato rispetto alla concorrenza, pare che nessuno abbia il coraggio di ammettere che lo scorso anno gli azzurri erano la squadra più forte.

Distanze abissali tra i Campioni d’Italia e le altre contenders: 16 punti sulla Lazio, 18 sull’Inter e 20 sul Milan. Trascurando la Juventus, che senza penalizzazione avrebbe appaiato in classifica i nerazzurri.

Così, buona parte di media e opinion leader, hanno già etichettato di basso profilo l’estate “mercantile” del Napoli. Dimenticando tuttavia gli sforzi compiuti dal club. Che non ha assolutamente stravolto l’organico. Anzi, s’è speso per rinnovare i contratti a pedine importanti di un gruppo vincente, tipo Mario Rui, Di Lorenzo e Rrahmani.

Ovviamente questo non significa partire nelle famigerate griglie almeno un passo avanti. Al contempo, l’onesta intellettuale, cugina povera della prostituzione intellettuale (Mourinho docet), dovrebbe rimarcare come oggi il campionato è privo di una vera superpotenza. In giro, di corazzate in grado di cannibalizzare anzitempo la stagione se ne vedono davvero poche.

Uno sguardo alle altre

Adesso, se da un lato è tempo di tirare una riga tra il prima e il dopo. Dall’altro, è lecito gettare uno sguardo (disinteressato…) sulle altre possibili candidate allo scudetto.

L’Inter ha perso Lukaku, Dzeko, Skriniar, Brozovic e Onana. Surrogandoli con Cuadrado, Frattesi, Bisseck, Carlos Augusto, Sommer e Thuram. Gode del favore dei pronostici. In ogni caso, è ancora una squadra piena di punti interrogativi, dovendo per esempio affidarsi completamente là davanti ad un veterano del calibro di Arnauovic.

Altra potenziale candidata al titolo è il Milan, che ha condotto una campagna di rafforzamento basata sul principio dei “Moneyball”. Facendo affascinanti acquisizioni, selezionandoli sulla scorta di una marea di dati statistici. Sostanzialmente, un’idea mutuata dallo sport professionistico USA, dove ci sono state diverse testimonianze di squadre costruite su complessi algoritmi, piuttosto che basandosi sui nomi altisonanti. Ci sarebbe poi la Juventus, magari avvantaggiata dalla mancata partecipazione alle Coppe europee. Quindi, un po’ più attardate, le due romane e forse l’Atalanta.

Insomma, chi più e chi meno, compreso il Napoli, ha lacune nella rosa. Che possono colmare da qui al 31 agosto.

