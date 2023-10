Se ci sforzassimo di essere obiettivi, piuttosto che lasciarci trasportare dalla brutale semplificazione dei valori ammirati stasera al “Maradona”, allora sarebbe sin troppo facile decontestualizzare il risultato finale. E provare un certo rammarico per il gol del pareggio letteralmente regalato dal Napoli. L’errore commesso da Di Lorenzo è sanguinoso, oltre che concettualmente sbagliato. Perché con la squadra in uscita, non si gioca mai la palla dall’esterno all’interno. Sicuramente il capitano aveva a sua disposizione uno scarico sicuro verso Ostigard, che gli stava garantendo una adeguata copertura. Tuttavia, il recupero di Bellingham, con conseguente imbucata su Vinicius, nonchè il diagonale del brasiliano, senza quasi angolo, sono due carezze, che finiscono per rivelarsi micidiali nel ribaltare emotivamente a favore del Real Madrid una gara che gli azzurri stavano interpretando alla perfezione.

Riduttivo sostenere che fino a quel momento i Campioni d’Italia stessero volando sulle ali dell’entusiasmo e poco altro. In verità, i ragazzi di Garcia la stavano gestendo con grande consapevolezza. Forse l’unico rammarico potrebbe essere quello di non aver accompagnato la manovra con tanti uomini, quando hanno avuto l’opportunità di distendersi in avanti. Preferendo affidarsi alla verticalità di Osimhen. Oppure agli strappi di un Politano davvero elettrizzato. Lo stop orientato diventa l’interludio per puntare poi Camavinga, spesso imbambolato a guardare le sterzate fulminee dell’ex Sassuolo con l’espressione spaurita di chi si trova disarmato al cospetto dei dribbling pirotecnici dell’esterno di casa.

Insomma, sembrava che le cose andassero come le aveva immaginate nei suoi sogni più eterei ogni singolo tifoso del Napoli, quando il Real l’ha ribaltata. Sfruttando l’ampiezza con i terzini, specialmente Carvajal assai aperto in fascia, per rompere la compattezza della fase difensiva degli azzurri. Costretti a scivolare continuamente da un lato all’altro del campo. Al contempo, Rodrygo e Vinicius levavano qualsiasi riferimento a Natan e Ostigard, stringendo la posizione, accorciando molto verso il proprio centrocampo. Nello spazio che si veniva a creare, dettava legge il talento cristallino di Bellingham.

Napoli, magra soddisfazione

Nondimeno, il Napoli aveva legittimato il pareggio, con un secondo tempo di personalità, intelligenza tattica e qualità nei flussi di gioco. Del resto, anche durante la prima frazione, gli azzurri avevano messo a nudo la lacuna maggiore di un Real altrimenti sontuoso: una certa pigrizia nel correre all’indietro, scappare con reattività e dinamismo per stringere le maglie difensive.

Il rigore di Zielinski è solamente la naturale conseguenza di una pressione crescente esercitata dalla squadra partenopea, che alza decisamente il baricentro, invadendo la trequarti altrui, producendo almeno un paio di nitide occasioni da rete. La sassata di Valverde da fuori area, con la palla che sbatte sulla traversa e rimbalza addosso a Meret, terminando la sua corsa in fondo al sacco, mortifica gli sforzi di un Napoli mai così bello. E verrebbe da dire, pure sfortunato.

Potrà apparire paradossale, ma giocando sempre in questa maniera, questo gruppo sarà comunque capace di giocarsi le sue carte, in Champions come in campionato. Una magra soddisfazione, che però non ha nulla di presuntuoso. Anzi, racconta una ritrovata coscienza nei propri mezzi. Ed a chi vuole derubricare la partita col Real come una testimonianza di mero orgoglio e carattere, bisogna obiettare che il Napoli visto stasera è un bel Napoli, dotato di grandissima qualità.

