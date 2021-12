Tutti i numeri del 2021 azzurro (da dimenticare)

Il 2021 del Napoli è stato sicuramente un anno da dimenticare a parte i mesi di settembre ed ottobre. La squadra è stata guidata da Gattuso prima e da Spalletti poi. I due si sono passati il testimone nel momento di massima depressione della piazza partenopea.



La prima gara dell’anno (in casa) è stata disputata contro lo Spezia allo Stadio Maradona così come l’ultima ed è stata persa per 1-2. Quindi se dovessimo racchiudere questo 2021 in una frase, potremmo dire: dallo Spezia allo Spezia.

Perché si è partiti perdendo in casa contro i liguri e si è deciso di chiudere l’anno uscendo sconfitti nuovamente contro gli stessi.

In tutto questo, la squadra di Aurelio De Laurentiis, ha disputato 56 partite totali tra campionato e coppe, portando a casa 35 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte.

Statistiche interessanti, ma per una squadra che lotta per i vertici della classifica, non basta tenere una percentuale di vittorie pari a quella del 62% che è decisamente troppo bassa.

Numeri alla mano, Gattuso e Spalletti si dividono equamente le sconfitte, come più o meno anche i pareggi, ma il calabrese è riuscito a tornare a casa col bottino pieno 5 volte in più del tecnico di Certaldo. Anche se è pur vero che ha avuto a disposizione 6 match in più.

