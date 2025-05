Tutti gli spunti di Napoli-Genoa

Il Napoli di Conte era chiamato a rispondere alla vittoria dell’Inter a Torino. Successo che non è arrivato nella partita casalinga contro il Genoa. Inter che adesso è a un punto e, con ogni probabilità, il campionato si deciderà nella prossima giornata. Napoli che andrà a Parma, mentre Inter che affronterà la Lazio a Roma. Due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi.

Dopo pochi minuti la squadra di casa ha perso Lobotka, che era stato recuperato in extremis. Immediatamente dopo l’avvicendamento, è arrivato il gol di Lukaku con un preciso destro. A quel punto il Genoa ha reagito, colpendo prima una traversa con Pinamonti e, pochi istanti dopo, trovando il pareggio sugli sviluppi di un cross, con Ahanor, nato in Campania, che ha colpito di testa e ha battuto un colpevole Meret. Ospiti che, scesi in campo con i nervi distesi, hanno preso coraggio dopo i primi 20 minuti di marca Napoli.

Napoli che in quei frangenti è apparso lungo e con distante mal rispettate. Spinazzola tra i più attivi. Tanti falli da parte degli uomini di Conte, in difficoltà nell’ultima parte del primo tempo. Liguri che sono apparsi sereni e a proprio agio nel proporre il proprio gioco. La squadra di Vieira riusciva a mettere palla a terra, mentre quella di Conte decisamente meno. Sul finale della prima frazione di gioco, il Napoli ha usufruito di un calcio d’angolo, ma Di Lorenzo non è riuscito a girare verso la porta.

Napoli che ha iniziato la ripresa con diverse occasioni, frutto più di una reazione di foga che di gioco manovrato. In particolare, Anguissa è arrivato a un passo dal gol, non riuscendo a concludere il tap in. La squadra di Conte ha comunque aumentato i giri del motore. Vieira si è coperto inserendo Martin per Messias. Genoa che ha ripreso a pressare alto e con intensità.

A seguito di un break splendido di McTominay, Raspadori ha tagliato fuori la difesa genoana con il suo classico movimento, segnando il 2-1. Ennesima rete fondamentale da parte dell’uomo dei gol pesanti. Sugli scudi, l’attaccante bolognese ha poi servito McTominay, il quale ha impegnato Siegrist. Sugli sviluppi dell’angolo, Lukaku non è riuscito a impattare sul pallone da ottima posizione. Il livello del match di Gilmour è salito. Vieira ha nel frattempo inserito Bani e Kassa per Otoi e Vitinha. Genoa che non si è arreso, alla ricerca del pareggio.

Raspadori, l’uomo dalla provvidenza, vicino al gol con un tiro da fuori, deviato all’ultimo. Al minuto ’78, Vieira ha sostituito Ahanor e Sabelli con Zanoli (un ex) e Venturino. Conte ha risposto inserendo Billing per Raspadori, coprendosi. Tuttavia, pochi minuti dopo il Genoa ha pareggiato ancora una volta a seguito di un azione da cross. Colpo di testa di Vasquez e 2-2 a gelare il Maradona. Conte ha inserito quindi Neres. Proprio il brasiliano ha messo in mezzo un cross delizioso per Billing, che ha colpito di testa sfiorando il 3-2. Urlo strozzato in gola per il danese, arrivato a mezzo centimetro dalla rete. Gara quindi conclusa, Napoli che mantiene solo un punto di vantaggio sull’Inter e ha finito i jolly.

Sotto accusa il tecnico leccese per la scelta di inserire Olivera centrale e non Marin, nonché per la sostituzione di Raspadori. Folle pensare che un calciatore che viene schierato in quel ruolo in nazionale, ergo in un contesto del tutto diverso, possa dare garanzie in Serie A in un ruolo dove non era mai stato provato. Dal canto suo, Vieira può ritenersi soddisfatto del match dei suoi. Nota di merito al classe 2000 Venturino, brevilineo in grado di saltare l’uomo con estrema facilità.