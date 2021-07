Tutino-Parma si farà: “Siamo ai dettagli” conferma Ribalta, direttore dell’area tecnica ducale

Nonostante Gennaro Tutino sia stato uno dei principali protagonisti della promozione in Serie A della Salernitana, il suo futuro appare ancora in alto mare. In questi giorni di ritiro a Dimaro, l’attaccante sta cercando di convincere il Napoli e Luciano Spalletti a mantenerlo in rosa, piuttosto che metterlo sul mercato.

Nondimeno, il destino potrebbe riservare qualcosa di diverso, perchè i contatti tra Tutino ed il Parma sono ormai in fase avanzatissima. L’investimento sarebbe importante: 5,5 milioni nelle casse dei partenopei, con una formula che prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

In effetti, i ducali vogliono tornare immediatamente nella massima categoria. Perciò stanno provando ad allestire una squadra ambiziosa. Importante potrebbe essere proprio l’investimento da fare per Tutino. A tal proposito, il direttore dell’area tecnica del Parma, Javier Ribalta, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando questa dichiarazione: “Stiamo facendo delle valutazioni su Tutino. Ho parlato con Giuntoli e con il procuratore del calciatore. Gennaro è un grande giocatore e sarebbe perfetto per il Parma, qualora dovesse arrivare per noi sarebbe un grande acquisto. Dobbiamo però trovare le condizioni giuste visto che mancano ancora dei dettagli, però fortunatamente penso che siamo sulla buona strada”.

