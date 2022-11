Tunisia-Australia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Chiara Del Buono

Una sfida per agganciare il secondo posto: Tunisia e Australia aprono la seconda giornata del loro Mondiale dopo aver fatto i conti con Danimarca e Francia. La prima ha rimediato un pareggio, facendo vedere come abbia un gioco ben organizzato mentre la seconda ha saputo tenere testa ai campioni del mondo in carica, e nei primi venti minuti di gioco è riuscita anche a passare in vantaggio. La squadra di Kadri si trova a 1 punto insieme alla Danimarca mentre la formazione di Arnold è ultima a quota 0. Una sfida che vale il secondo posto? Ecco le probabili formazioni di Tunisia e Australia.

Dove vedere il match

La sfida fra Tunisia e Australia, in programma alle ore 11 all’Al Janoub Stadium, sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 mentre sarà disponibile anche in streaming su Raiplay.

Tunisia-Australia: le probabili formazioni

Ecco di seguito le probabili formazioni scelte dai ct Kadri e Arnold per il match fra Tunisia e Australia, valido per la seconda giornata Mondiale del girone D.

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Ben Slimane, Khazri, Maskni. Ct. Kadri

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, McGree, Goodwin; Duke. Ct. Arnold.

