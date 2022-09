Tullio De Piscopo: “Il Napoli? Mi sto arricreando! Sto preparando delle sorprese…”

A Radio CRC, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Tullio De Piscopo, noto batterista e tifoso napoletano.

“Il Napoli? Mi sto arricreando. Mi piacciono tutti i giocatori, anche le riserve.

Non mi aspettavo questo impatto, dopo gli addii ero triste anche perché noi napoletani ci affezioniamo ai giocatori, però ho visto un gioco bello, gioioso e ampio. Finalmente vedo anche i lanci e non solo i passaggi vicino.

Simeone ha giocato pochissimo, però è un calciatore forte. Sono contento che sia venuto qui con la voglia di giocare la Champions.

Osimhen forse ha un problema risolvibile, ma se sono seri è meglio non rischiare. Se è un piccolo problema ci vuole perché ti impegna 2/3 giocatori, è importante per il Napoli.

Scudetto? Non è vero ma ci credo, perché vedo la convinzione. Mi piace tantissimo il capitano, Di Lorenzo, lo vedo convinto così come Mario Rui.

Per lo scudetto non ho visto nessuno giocare come il Napoli. Quest’anno più dell’Atalanta.

L’anno di “Andamento Lento” vincemmo lo scudetto, poi venne fatto il coro ad Alemao.

Ci saranno delle sorprese sulla squadra del Napoli, sto cercando un ritmo particolare”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati