Tudor: ”Penalizzati dall’arbitro, l’avremmo ribaltata!”

In seguito alla sconfitta subita dal Napoli, in casa per 1-2, Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto estrapolato:

– “Il Napoli vi ha messo in difficoltà?”

– “Hanno fatto una bella partita, sono stati più bravi. Noi abbiamo avuto un po’ di problemi questa settimana. Non è bastato quello che abbiamo fatto noi, si deve dare di più. Mi dispiace per il rosso a Ceccherini che non esiste, perché stavamo ribaltando la partita. L’arbitro ci ha tolto questa possibilità! Abbiamo preso due gol da rimesse laterali.”

– “Per il campionato strepitoso che state facendo quanto è difficile trovare un obiettivo da qui alla fine per fare tutto al massimo?”

– “Io penso che non c’è più grande motivazione per un giocatore di quella di far vedere al proprio avversario di essere più bravo. La motivazione deve essere questa. Trovo assurdo parlare di questo, perché si deve andare sempre forte e con la voglia di vincere.”

– “È mancata un po’ di qualità nella giocata per merito del Napoli o avevate la mente frenata?”

– “Sono state entrambe le cose, il Napoli è stato forte e noi dovevamo stare al completo con tutti al massimo e un paio avrebbero fatto la differenza. Abbiamo fatto una partita onesta che come ho già detto stavamo ribaltando. Il Napoli è stato bravo.”

– “In cosa deve alzare l’asticella questa squadra?”

– “Stiamo facendo più che bene. Io vedo ragazzi che danno tutto e noi siamo là, la stagione è lunga. Abbiamo una decina di giocatori che ci mancheranno nella prossima partita.”

– “Se dovesse dire la più fastidiosa in lotta per il titolo?”

– “Il girone di andata mi è piaciuto il Milan, oggi anche mi è piaciuto il Napoli, l’Inter ha una bella rosa e la Juve ha le stesse possibilità delle altre.”

