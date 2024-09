Trotto o galoppo? Il Napoli corre a Cagliari

Il Napoli che si appresta a sbarcare in Sardegna, vive di due dati che almeno per ora non collimano. Che Napoli è? In divenire.

Il Gioco è tutto da trovare ma per una serie di coincidenze fortunate, la classifica ride.

6 punti con due vittorie ed una sconfitta. Finisse oggi, il Napoli sarebbe in Champions e Conte avrebbe saldato il “debito” con De Laurentiis.

Naturalmente è ironia da giovedì.

Cagliari è un test però. Questo è da dire chiaramente.

Siamo solo alla quarta, il campionato in effetti inizia oggi e lo è praticamente per tutti.

Mercato chiuso, nazionali da parte, ora si fa sul serio.

Importa il risultato, ancor più i punti ma è pur vero che il tutto è frutto del gioco e quasi mai del caso. Parma deve rimanere un ricordo fortunato.

Conte ora è chiamato a far quantomeno intravedere l’idea di calcio che intende proporre.

Scelto il modulo, avuti gli uomini che espressamente ha chiesto, Cagliari deve essere un primo accenno di chiarezza.

Cagliari deve rappresentare un primo incipit del corso nuovo a cui De Laurentiis si è affidato.

Tanti i soldi spesi ed investiti. Numerosi gli acquisti e gli inserimenti, il Napoli targato Conte, ora lo si può dire, deve iniziare a correre.

Trotto? Galoppo? Correre.

Pedagogista dello Sport