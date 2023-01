Serata particolare. C’è tutto e più di tutto al Marassi. Commozione altissima per il lutto che ha colpito Genova. Mihajlovic e Vialli, celebrati in un commovente incontro. Poi la partita.

Troppo Napoli per la Samp, troppo poca Samp per il Napoli. Se poi si gioca in 10 allora diventa poco più che un allenamento. Espulso Rincon 39′, la partita già sullo 0-1, diventa una discesa verso Venerdì al Maradona. Appuntamento con la Juve in ripresa. Allegri dice di non credere alla rimonta, non dategli ascolto.

Il Napoli domina la partita. Troppo diverso il tasso tecnico. La Samp è volontà e poco più. Stankovic può farci poco. La rosa dei blucerchiati è poca cosa. Sarà un’impresa salvarsi. Rincorre sin dal primo istante. Dopo 3 minuti può già andare sotto ma Politano si fa ipnotizzare da Audero.

Il dopo è una specie di assedio morbido. Il Napoli arriva in porta con estrema semplicità. Gioco rodato. Elmas, migliore in campo, schierato al posto di uno stanco Zielinski, segna il secondo rigore della serata e chiude gara e serata.

67% di possesso palla e 24 tiri in porta, sono dati che dicono di una supremazia. Tante, tantissime occasioni, molte non sfruttate.

Piccolo neo di questa serata. 608 passaggi completati dicono di cosa è il Napoli di Spalletti. Una rete molto ben organizzata di gioco.

Non resta che attendere il Milan di scena stasera contro la Roma di Mourinho. Per ora, primi, decisamente primi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati