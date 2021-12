Troppa Atalanta per questo Napoli in emergenza

Così non va. Si possono rivendicare tante scusanti per la partita di ieri: gli infortuni, l’undici titolare rimaneggiato, l’avversario ostico, ma arriva un punto in cui bisogna guardare in faccia alla realtà e (quantomeno cercare di) analizzare i fatti in maniera oggettiva.

La Partita

Il match lo sblocca subito Malinovskyi, il trequartista atalantino trova un gran gol di mancino da limite dell’area. Il numero 18 di Gasperini capitalizza l’ottimo assist di Zapata dalla sinistra. Al gol dell’ucraino risponde Zielinski in un momento di difficoltà per il Napoli. Il polacco conclude a rete dopo una serie di rimpalli a favore con un tiro potente e centrale. Finisce 1-1 la prima frazione di gara. Nella ripresa si succederanno il momentaneo 2-1 per il Napoli e il 2-2. Il gol che porta al provvisorio vantaggio napoletano è segnato da Mertens, il quale sfrutta una buona ripartenza partenopea sviluppatasi anche grazie a un posizionamento sbagliato di Toloi e della difesa dell’Atalanta in generale. Il pareggio orobico arriva con Demiral, il quale conclude a rete un’azione manovrata degli uomini di Gasperini; Toloi con un passaggio filtrante dalla trequarti pesca il difensore turco che parte sulla linea del fuorigioco, tra Rrahmani e Juan Jesus, e segna un gol da nove puro. Non capita tutti i giorni di veder segnare, da posizione defilata, un gol di potenza e precisione da un difensore centrale. L’Atalanta sigla il 2-3 finale con Freuler; lo svizzero, con un inserimento intelligente in area, sfrutta un ottimo assist di Ilicic e segna il goal vittoria. Atalanta che porta a casa i tre punti e Napoli declassato da primo a terzo in classifica.

L’analisi tattica del match

E’ un Napoli insolito, Spalletti reinventa la sua squadra facendo di necessità (legata agli infortuni) virtù. I partenopei si presentano in campo con una difesa a tre composta da Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo, un centrocampo a quattro formato dai due esterni Mario Rui e Malcuit e i due centrocampisti Zielinski e Lobotka. L’attacco è formato da Elmas che agisce sulla fascia sinistra, accompagnato da Mertens finalizzatore e Lozano a destra: un 3-4-3 che in fase di non-possesso si tramuta in 4-4-2 con Elmas che scala sulla linea dei centrocampisti. La scelta della difesa a tre è controversa, legata sicuramente alle assenze ma discutibile: il Napoli soffre le manovre offensive dell’Atalanta da subito, soprattutto quelle laterali. Gli uomini di Gasperini attaccano coralmente anche attraverso i due esterni di centrocampo Maehle e Zappacosta, che si sovrappongono e spesso creano scompiglio sulle fasce difensive partenopee. Specialmente sul lato sinistro, gli uomini di Spalletti soffrono molto con Elmas e Mario Rui quasi incapaci di contenere Zappacosta e il sinistro di Malinovskyi, seppur il terzino portoghese abbia provato qualche iniziativa offensiva. Malcuit invece sulla fascia opposta fatica in fase difensiva, obbligando Di Lorenzo agli straordinari contro Maehle e Pessina, talvolta aiutati dalla presenza di Zapata. Come se non bastasse, sono poche le volte in cui si sono visti i calciatori di Spalletti nell’area di rigore atalantina. Spesso il 4-4-2 poc’anzi citato vedeva i due interpreti d’attacco di Spalletti, Lozano e Mertens, allargarsi verso le fasce facendo spazio in area agli inserimenti dei due centrocampisti Lobotka e Zielinski. I due però frequentemente hanno cercato inserimenti in ritardo e sono stai facilmente schermati da de Roon e Freuler, ottimi mediani in fase di interdizione. I due registi napoletani hanno velocizzato la manovra troppe poche volte e in quelle poche volte gli orobici sono andati in difficoltà. Verso la fine del match Spalletti ha cercato di dare maggior sostanza al proprio reparto offensivo facendo entrare in campo Petagna, il quale però è stato impalpabile, troppe volte escluso dalla manovra napoletana e incapace di toccare palloni “pesanti”. Una partita che forse andava preparata diversamente. Nonostante gli infortuni, si ha la sensazione che il Napoli avrebbe potuto esprimere il proprio gioco in maniera differente e forse, avrebbe potuto anche guadagnare un risultato diverso. Ed è questo il più grande rammarico.

Leggi anche le pagelle di Napoli-Atalanta 2-3

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati