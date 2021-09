Trombetti: “Le classifiche sui migliori giocatori della storia sono inutili, dal momento che non si possono paragonare epoche calcistiche diverse. Maradona per me resta il più forte di tutti i tempi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore dell’Università di Napoli “Federico II”:

“La classifica di un professore di Oxford per cui Cristiano Ronaldo sarebbe il miglior giocatore della storia e Maradona solo il nono? Si tratta di un’enorme idiozia. Come avviene nelle graduatorie universitarie, se si scelgono determinati parametri, è chiaro che verrà fuori una certa classifica. Dico questo senza niente togliere a CR7, che è un fuoriclasse immenso, ma Maradona, almeno tra i calciatori che io ho visto giocare, per me è il migliore di tutti i tempi. Questa classifica mi sembra fatta a uso e consumo del mercato inglese per celebrare il ritorno di Ronaldo al Manchester United”.

