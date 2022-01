TROMBETTI: “Giusta l’esultanza di Insigne, non l’avesse fatto sarebbero partite le polemiche. Non mi piace la retorica strappalacrime, siamo in un mondo d’affari”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore Federico II: “Insigne esulta come è giusto che sia, un attaccante vive di gol. A seconda del momento l’esternazione nella quale si concretizza l’esultanza può essere di un tipo. Se non avesse esultato sarebbero partite le critiche, tante polemiche. Quindi ha fatto benissimo. Però a me non piace la retorica strappalacrime, qui siamo in un mondo di affari, senza dare a questa parola l’accezione negativa. Sul fatto che De Laurentiis non volesse trattenerlo non ho dubbi, ha colto la palla al balzo il presidente. Era una storia finita, ma ormai è un altro mondo. De Laurentiis l’avrebbe tenuto solo con un forte risparmio economico, alle sue condizioni. Ormai però è il passato, bisogna guardare avanti. A me l’idea dell’arbitro che fa giocare non piace, significa consegnare loro l’arbitrio. Far giocare o meno lo decidono le regole. Dzeko aveva fatto un fallo enorme, non può essere gioco maschio. Noi però non vogliamo rigori fasulli e non vogliamo che vengano dati agli altri. “.

