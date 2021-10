Troise: “Ospina, Malcuit, Ghoulam, Mertens lasceranno Napoli nel 2022″

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, soffermandosi sul monte ingaggi del Napoli.

“Perdendo Ospina, Malcuit, Ghoulam e Mertens, il Napoli avrà la possibilità di rinnovare il contratto a Insigne”

“Che comunque non avrà un grande aumento. Si tratterebbe quindi di un grosso abbattimento del monte ingaggi. Infatti, i quattro calciatori che lasceranno il Napoli nell’estate 2022 possono essere sostituiti senza eccessivi problemi e i loro addii garantirebbero un risparmio di circa 25 milioni lordi. Il rinnovo di Insigne? Al momento c’è ancora distanza tra le parti, Insigne vorrebbe giocare in una squadra di alta classifica e un eventuale abbassamento del monte ingaggi potrebbe presupporre una perdita di competitività”.

“Insigne è nervoso? Non penso”

“Gli errori con la Fiorentina e la Spagna non sono dovuti alle voci sul rinnovo. Basti pensare che un mese e mezzo fa Insigne sbagliò un rigore contro il Venezia in un momento ancora più delicato dal punto di vista contrattuale, dato che il suo procuratore Pisacane e De Laurentiis non si parlavano”.

