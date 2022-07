Troise: “Nel mirino il secondo portiere! Su Deulofeu e Solbakken…”

Ciro Troise, giornalista esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”, e si è soffermato sul mercato del Napoli in particolare sugli obiettivi Solbakken e Deulofeu.

“Kim? Il Napoli non ci è arrivato adesso, l’avrebbe preso già a gennaio se fosse stato possibile. A gennaio il Napoli non aveva soldi da investire, quindi lo voleva in prestito con diritto di riscatto.

Solbakken escluderebbe Deulofeu. Io credo che le visite mediche le abbia volute far fare l’agenzia che lo rappresenta. Se è un infortunio che deve recuperare in due mesi, si aspetta gennaio per prenderlo. Per prendere qualcuno in attacco deve partire Ounas, perché non c’è neanche spazio.

Si deve fare una scelta: o si prende Deulofeu ora e Solbakken a gennaio programmando un’uscita, oppure uno esclude l’altro.

La Primavera non si sta rinforzando abbastanza.

Il vice Meret? Lui vorrebbe fare il titolare, ma Spalletti vuole due portieri di livello. Questo rinnovo viene sempre rimandato. Penso che qualcosa si stia muovendo perché Contini è vicino alla Sampdoria, quindi potrebbero avere già pronto un altro portiere. Altrimenti resterebbero soltanto Meret, Idasiak e Marfella. Ivusic è un nome possibile”.

