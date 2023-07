Tre Nuovi alfieri giungono nel ritiro di Dimaro…Garcia gongola!

Tre nuovi arrivi a Dimaro, dove poco fa si è palesato Khvicha Kvaratskhelia, giunto in ritiro insieme a Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski e Leo Ostigard. Il talento georgiano è stato accolto con estremo calore dai tifosi della SSC Napoli in Trentino, che gli hanno chiesto una fotografia, acclamandolo a gran voce. I quattro calciatori azzurri sono scesi da un van scuro, hanno recuperato i loro bagagli e si sono diretti alle strutture che ospitano la squadra in Val di Sole.

L’arrivo dell’esterno offensivo partenopeo non fa che aumentare l’entusiasmo dei supporter campani, i quali lo hanno eletto a un vero e proprio idolo e non vedono l’ora di vederlo in campo anche solo per un allenamento. Ad oggi tocco di palla, la folla non fa che esultare: accadrà certamente anche a Dimaro, dove Kvaratskhelia si unirà presto ai compagni e si sottoporrà, in questi giorni, alle sue prime sedute con il nuovo tecnico, il francese Rudi Garcia.

