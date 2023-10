“Tre mosse davvero molto dubbie, quasi inconcepibili…” Rudi Garcia sul banco degli imputati, il Napoli si è smarrito

Momento difficile per il Napoli. Una grande Fiorentina vince al Maradona e aggancia la Juventus al terzo posto in classifica. Apre Brekalo, poco prima dell’intervallo Osimhen pareggia su rigore. Nella ripresa Bonaventura sale in cattedra e festeggia la convocazione in Nazionale trovando il gol del 2-1 e avviando l’azione del 3-1 finale, di Nico Gonzalez, nel recupero. Per il Napoli secondo ko in casa in campionato e seconda sconfitta di fila al Maradona nel giro di pochi giorni, dopo quella in Champions contro il Real Madrid.

A tal proposito l’edizione odierna di Repubblica ha focalizzato l’attenzione sui cambi di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, durante il match contro la Fiorentina. Il tecnico azzurro prima passa al 4-2-3-1 inserendo Raspadori al posto dell’infortunato Anguissa, poi ritorna al 4-3-3 togliendo Politano, uno dei migliori, e inserendo Cajuste. Nell’ultimo quarto d’ora, poi decide di privarsi di Victor Osimhen per l’assalto finale. Tre mosse davvero molto dubbie, quasi inconcepibili.

