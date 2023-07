“Trattativa Osimhen ripartita! Soumare’ ipotesi concreta…” Fabio Mandarini rassicura i tifosi azzurri

Il giornalista del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss:

“L’incontro tra Roberto Calenda e Aurelio De Laurentiis è stato provvidenziale anche perché i due hanno potuto chiarirsi per quello che concerne il futuro di Victor Osimhen. La trattativa per il rinnovo, dopo un periodo di stasi, è ripartita. L’interesse comune è quello di individuare una soluzione che accontenti tutti”.

“L’incontro tra Calenda e De Laurentiis è stato costruttivo, i due vogliono arrivare a una intesa anche se naturalmente ci sono delle distanze. Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025, sente di meritare una gratificazione per quanto ha fatto e per il valore che ha. Il nigeriano ha ricevuto importanti offerte”, ha aggiunto Fabio Mandarini.

Su Soumaré: “Sarebbe un ottimo profilo per il Napoli. Calciatore di grande quantità, fisico, è il profilo giusto per questa squadra”.

