Trasformare la pressione in amica alleata. Il Napoli può

La pressione può far scherzi che compromettono intere stagioni. L’Inter di Inzaghi conosce la materia. Lo scorso anno è riuscita incredibilmente a perdere lo scudetto con 7 pareggi consecutivi. Ha vinto il Milan che non ha fatto “meglio”, il Napoli lo ha perso.

Non era il Napoli 5.0, era quel che rimaneva di un Napoli “scontento” ed arrivato ai titoli di coda.

I grandi nomi erano partiti quando ancora si giocava il finale.

La pressione che incombe sui calciatori di certi livelli, è un qualcosa che schiaccia poco a poco. Non ti sovrasta del tutto, ti inibisce. Ti indebolisce poco alla volta. Ti rende vulnerabile davanti a pericoli inesistenti. Pericoli, creazione della mente e di un precario approccio mentale.

Oggi più di ieri occorre un allenamento specifico per le tensioni “mentali”.

Del corpo si conosce tutto, della mente ancora poco forse nulla.

A livelli alti, si vince di testa. Sapendo gestire le ansie e farne alleate. Lo ha insegnato l’Argentina di Messi al recente mondiale. Lo ha fatto vedere, in maniera inversa, il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Entrare, uscire e poi rientrare in partita. La gestione esemplare di una pressione psicologica di carattere nazionale.

È prerogativa soltanto dei Grandi. Come si dice, la Calma è la virtù dei forti.

Il Messi di Qatar lo ha evidenziato.

Ora tocca ad Inzaghi ed al suo gruppo dimostrarlo. È una Inter “sotto pressione” quella che trova il Napoli a Milano?

Il Napoli come vive questo primo passaggio verso lo scudetto?

La pressione può fare giochi sinistri ma può anche essere la più preziosa alleata.

Il Napoli deve trasformare le proprie ansie in risorsa. Le proprie angosce in spunti di vigore.

Serve equilibrio e concentrazione.

Imparare dal judo.

