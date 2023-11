Tranquillo Walter, sette mesi passano in fretta!

Walter Mazzarri dunque torna a Napoli dopo 10 anni, l’ultima apparizione come tecnico azzurro risale al 19 maggio 2013, circondato però da tante incognite ed anche da una gestione che lascia sicuramente qualche interrogativo da porsi.

Il primo interrogativo è perché il Napoli, all’atto del suo ingaggio, decide di fare passare tutta la comunicazione per comunicati e non una conferenza stampa.

Il secondo quesito è la modalità di scelta: Tudor sembrava già preso poi il colpo di teatro che porta Mazzarri alla scelta finale, ma senza un esplicito motivo, visto che non si può parlare di continuità di gioco.

Il terzo dubbio è sulla durata del contratto, infatti Mazzarri sarà allenatore del Napoli fino a Giugno 2024, dopo di che le strade del tecnico di San Vincenzo e quelle del Napoli si separeranno, il che significherebbe, che a fine anno si azzera tutto e si ricomincia da capo.

Mazzarri ed il ciclo di ferro

È chiaro che in questo momento all’interno del Napoli il caos sia più che presente, la dimostrazione sta proprio in come si sta affrontando questo delicato momento, a cavallo del cosiddetto ciclo di ferro, subito dopo la sosta, che affronterà la squadra del nuovo tecnico Walter Mazzarri, subentrato all’ esonerato Rudi Garcia.

Atalanta, Real, Inter e Juventus. Nel giro di circa nove giorni Walter dovrà tirar fuori dai calciatori tutte le motivazioni possibili per superare questa scogliera che gli si presenterà d’avanti visto che il Napoli si giocherà tutto il seguito della stagione.

Perplessità? Dubbi? Incertezze? Beh, si spera vengano fugate dalla voglia del tecnico e dalle idee che saprà trasferire ai suoi ragazzi, senza dimenticare che dovrà fare i conti con la presenza sempre più ingombrante con il custode di Castel Volturno. Ma chissà che la scelta caduta su Mazzarri non riguardi anche questa soluzione, anche se con Garcia è valsa a poco.

La realtà pero lascia un grosso interrogativo inevaso ed invasivo per la proprietà: lo scudetto costa caro? Sembrerebbe proprio cosi, vista la gestione approssimativa dopo averlo vinto, abbassamento dei contratti, la fantasia degli 11 milioni a Osimhen, acquisto di calciatori di prospettiva senza rinforzare davvero la rosa, un allenatore prima pubblicizzato e poi delegittimato ed esonerato ed in ultimo un DS del quale si son perse le tracce.

Risultato finale? Almeno il 4° posto e la Champions. La Società che dovrà gioco forza, ritornare al vecchio ragionamento dove il bilancio sarà più importante rispetto al risultato sportivo.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati