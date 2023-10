“Tranquillo che tra poco arriva il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus”. Francesco Oppini, risposta Scioccante ad un tifoso Napoletano!

Scivolone social di Francesco Oppini durante un botta e risposta su Instagram, con un tifoso del Napoli.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, oggi un commentatore sportivo, tifoso della Juventus. Ieri sera ha condiviso un post ironico riguardante il presunto arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha scatenato followers di tutte le squadre: al fianco di De Laurentiis, al posto del tecnico, c’è Giuseppe Conte, leader del M5s.

Quando un utente ha commentato il post di Francesco Oppini criticando il fotomontaggio ironico e l’atteggiamento dei tifosi della Juventus

“Ha fatto la battuta, non vi invidio gli scudetti che avete che tra l’altro non si sa quale presi onestamente, ma questo è un altro argomento e lasciamo perdere. Ma l’arroganza e la convinzione che avete ancora con tutte ste figuracce che la vostra vecchia signora sta collezionando, e la faccia da c**o che avete a parlare ancora. Totò diceva

“Ma mi faccia il piacere” – l’ex gieffino ha commentato così: “Tranquillo che tra poco arriva il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus”.

Il chiarimento di Francesco Oppini

Dopo che il suo commento è stato frainteso, Oppini è subito intervenuto su Instagram per fare chiarezza e azzerare la polemica. In un breve video, ha spiegato il senso delle sue parole: il riferimento al terremoto era in ambito calcistico, non in senso letterale a Napoli.

“Sono dichiaratamente contro i cori razzisti, territoriali, su persone che non ci sono più, sul Vesuvio. Ho sempre odiato e condannato gli imbecilli che fanno questo tipo di coro perché preferisco i cori da sfottò, da stadio, quelli che si cantavano una volta, quelli simpatici. Con le morti e con altre cose non si scherza mai”, ha spiegato il commentatore sportivo ed ex gieffino. Poi ha precisato il contesto del suo commento, scritto sui social in risposta a un utente: “

