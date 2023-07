Tra tanti rinnovi, ecco la sorpresa di Adl, Mario Rui il premiato del Napoli!

Rinnovo a sorpresa in arrivo in casa Napoli, non solo Giovanni Di Lorenzo che firmerà a vita col club azzurro, ma anche un altro pretoriano del gruppo sarebbe pronto a legarsi ancora alla società di De Laurentiis. Secondo le notizie che arrivano direttamente da Dimaro, infatti, Mario Giuffredi è arrivato nel quartier generale che ospita i vertici del club per parlare dei suoi assistiti. Tutto fatto per il prolungamento del capitano, si aspetta solo la ratifica ufficiale e il tweet del numero uno del club De Laurentiis.

Si parlerà di Matteo Politano che si aspetta un riconoscimento, ma anche di Mario Rui. Il calciatore nelle scorse settimane era stato richiesto da una squadra araba, su consiglio dell’amico Cristiano Ronaldo. Ma a quanto pare, a sorpresa, è pronto ad arrivare anche il rinnovo contrattuale del portoghese per un’altra stagione, anche come segno di riconoscimento.

De Laurentiis, dunque, blinda Mario Rui e gli offre un adeguamento con tanto di prolungamento del contratto per un altro anno oltre la scadenza.

