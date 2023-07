Tra Fake News ed immobilismo, il contratto di Osimhen rallenta non poco il mercato azzurro! Parola di Niccolo’ Ceccarini

In questi minuti Niccolò Ceccarini, noto giornalista è intervenuto a “Radio Kiss Kiss” analizzando le mosse di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli sta valutando diversi nomi per il centrocampo, dipende da quanti azzurri lasceranno il club. Alla dirigenza piace Castrovilli come possibile sostituto di Zielinski. Lo Celso è un’operazione molto complicata, per questo bisognerà capire il principale obiettivo.

Sulla difesa: “Il Napoli è pronto a piazzare un colpo dopo l’addio di Kim. Sono stati trattati diversi profili come Le Normand e Itakura, ma potrebbero esserci nuovi giocatori.

Su Osimhen: “Il rinnovo è in stand-by al momento, ma De Laurentiis è pronto a fare un’offerta al calciatore. Se arriva una proposta fuori mercato verrà sicuramente presa in considerazione.

Su Lozano: “Se c’è un’opportunità può andare via, ma se resta bisognerà trovare una soluzione con il calciatore. Quest’anno assisteremo ad un mercato molto dinamico”.

