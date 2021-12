Tra calciomercato e’ Coppa d’Africa , il Napoli perde i Pezzi .

Victor Osimhen , che risulta essere ancora infortunato, e’ gia’ presente nella lista dei convocati della Nigeria del CT Eguavoen ,per partecipare alla prossima Coppa d’Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. A pensar male si fa peccato, ma se il Nigeriano risulta infortunato, e’ non da ora, come puo’ rispondere ad una convocazione di una nazionale se non convocato nel club di apparteneza? E’ chiaro che molti tifosi partenopei se lo chiedono, ma sarei curioso di capire la risposta di chi, ad oggi non prolifera parola. Il riferimento alla societa’ mi sembra abbastanza scontato, senza dimenticare che il ragazzo, non piu’ di pochi giorni fa’, con un suo tweet, ne auspicava la convocazione definendosi pronto per tale evento. Dal 23 novembre . dopo infortunio contro l’Inter, Osimhen e’ stato sottoposto ad intervento chirurgico al volto dove oggi e’ presente una maschera in carbonio che prevede 90 gg di prognosi , al termine dei quali, si capira’ se potra’ affrontare contrasti di gioco senza conseguenze . Quindi si potrebbe pensare ad un ” dribbling ” in piena regola , concesso ed ottenuto da chi ne paga le prestazioni . Si vede che questo ” silenzio ” che definirei assordante della societa’ deve far preoccupare non poco tifosi e tecnico ,perche ‘ se Victor Osimhen sara’pronto per la Nigeria, Koulibaly ed Anguissa , sono i prossimi tasselli che saluteranno Spalletti. In pratica , una squadra senza ” spina dorsale ” , e con la coperta sicuramente corta . Ora i tifosi si aspettano almeno un paio di ricambi pronti all’uso dal mercato autunnale, anche se questo silenzio lascia intravedere la solita frase che ci accompagna dai tempi di Sarri, passando per Ancelotti e giungendo a Spalletti , anche quest’anno , vinceremo l’anno prossimo . In attesa che Insigne decida se prendere ” una casetta in Canada “, oppure che ADL abbia deciso : Lorenzo ed il Napoli si debbano separa’. Tra calciomercato, Coppa d ‘ Africa e’ societa’, che ci salvi San Genna’!

