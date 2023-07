“Tousart e Itakura restano in Germania e dunque non approdano in maglia azzurra? Poco male…se il Napoli davvero voleva prenderli, li prendeva.” Paolo Del Genio analizza mercato azzurro

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato l’addio di Kim nel corso della trasmissione “Il Napoli su Telecapri”. Queste le sue parole:

“Tousart e Itakura restano in Germania e dunque non approdano in maglia azzurra? Poco male, anzi vi dico di più: per me se il Napoli davvero voleva prenderli, li prendeva. Stiamo parlando di calciatori che avrebbero festeggiato per tre mesi se fossero arrivati a Napoli. E’ il club partenopeo che non ha voluto chiudere le operazioni e io sono d’accordo”.

Poi Del Genio ha aggiunto:

“Sono due buoni giocatori, ma al posto di Diego Demme si cercherà di occupare la casella con un calciatore più simile a Lobotka. Per quanto riguarda arrivi e partenze, credo che il Napoli farà quattro acquisti per rimpiazzare proprio il mediano tedesco ex Lipsia, il francese Ndombele che è tornato al Tottenham, Lozano e il difensore centrale. Se poi va via anche il terzino Zanoli, diventano necessariamente cinque”.

