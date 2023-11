Totti-Spalletti: e pace fu

Pace fatta tra il CT della Nazionale Luciano Spalletti e l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

L’attaccante giallo-rosso questa mattina è stato ospite di Viva Rai2, il programma mattutino condotto da Rosario Fiorello.

Nel corso del programma Fiorello ha chiamato in diretta Luciano Spalletti esordendo: “Sai chi c’è alla mia sinistra Luciano? C’è Francesco Totti, hai presente quel centrocampista, quell’attaccante che avevi qui quando allenavi la Roma...”

Dopo un iniziale e comprensibile imbarazzo tra i due protagonisti a prendere la parola è stato Spalletti il quale alla domanda di Fiorello ” Vi date un appuntamento per questo abbraccio?“ ha risposto “Sarebbe bello che lui (Totti) venisse insieme a me a trovare gli amici in comune che abbiamo al Bambin Gesù, una cosa insieme, per donarla anche un po’ agli altri. Mi sembrerebbe brutto andare a fare un aperitivo io e lui, andare a una cena io e lui soltanto. Meglio donare quel momento a tanti bambini che conosciamo, con i quali abbiamo condiviso molte emozioni nella Roma”.

Immediata la risposta positiva dell’ex capitano il quale ha risposto positivamente salutandolo “Ciao Mister”.

“E pace fu” sentenzia Fiorello fiero di aver fatto da tramite tra due volti amati sia a Roma che in Italia.

