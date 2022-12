Totti: Spalletti è il migliore!

Totti: Spalletti uno dei migliori tecnici in circolazione. Lunga intervista, su canale twitch, dell’ex capitano giallorosso. A 360 gradi, il numero 10, affronta tanti temi, dal mondiale, al suo finale di carriera, al rapporto col tecnico napoletano:

“Mi piacerebbe tornare a parlare con lui, so che ricapiterà, ognuno darà la sua spiegazione e per il rapporto che abbiamo avuto, mi dispiace di averlo interrotto così. Anche perché proprio con lui mi sono espresso al massimo. In campo mi ha cambiato ruolo, mi ha fatto fare tantissimi gol e avevamo un rapporto che andava oltre il calcio”

Tanta stima e gratitudine di Francesco Totti, per il suo ex allenatore. Nonostante il rapporto di amore e odio, che ha contraddistinto questi anni di incomprensioni. Ma il tempo come sempre è galantuomo, l’ex pupone riconosce i meriti di Spalletti e del suo lavoro:

“Il Napoli sta viaggiando a ritmi impressionanti e impensabili. Spalletti rimane sempre uno dei migliori allenatori in circolazione, come mette la squadra lui in campo è difficile trovarne. Se lo seguiranno, arriveranno lontano”

Parole di entusiasmo verso il Napoli ma non solo, anche tanta ammirazione verso i suoi giocatori:

“Osimhen è l’attaccante più forte della serie A. Primo perché fa gol, quando gli capita la palla segna. Poi si mette a disposizione della squadra, sempre al posto giusto, nel momento giusto”

Dalla stanza dell’albergo, scelta per il soggiorno in Qatar, manda un messaggio anche ad un giocatore, per il quale nei giorni scorsi, sono girate voci di un interessamento, da parte del club partenopeo. Niccolò Zaniolo è un altro, che fa parlare molto di sé:

“Gli manca la testa giusta. L’importante è credere in sé stessi, imparare a crescere prima fuori dal campo, questa è la chiave”

Non dimentica la gara col Torino, quando Mister Spalletti, lo mandò in campo negli ultimi minuti. Furono però sufficienti, per ribaltare l’incontro:

“Quella doppietta, la metto dopo il mondiale e lo scudetto. Una giornata indimenticabile, in quel momento ero escluso da tutto. Non riesco a descriverla è stata una gara storica, anche se si trattava semplicemente di una partita di campionato”

In quella storicità vanno sottolineati anche i meriti, del tecnico di Certaldo. Grazie al suo modo di gestire il finale di carriera, di un grande campione, rese quegli scampoli di partita, un evento storico, per l’appunto, di cui a tutt’oggi, ancora se ne parla.

Poi Totti parla del mondiale, che sta seguendo dal vivo. Dell’Argentina e dell’eredità di Diego:

“Vincere la Coppa del Mondo è qualcosa, che ti porti dentro tutta la vita. Maradona è il calcio, è il pallone. Quella sfera che gira è lui, come se ci fosse la sua faccia. Quello che ha fatto lui col pallone non lo ha fatto mai nessuno, né mai lo farà nessun’altro. Messi è il più forte al mondo, ma sempre dopo Diego”

Detto da un altro grande numero 10, sono valutazioni che hanno un certo peso. La finale di domenica poi dirà se l’Argentina riuscirà a laurearsi campione del mondo, ma la leggenda Maradona, per i napoletani e non solo, resta inarrivabile.

