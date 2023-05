Totti: Luis Enrique è da Napoli!

Lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, da parte dell’ex Capitano giallorosso, Francesco Totti. Lui che ha conosciuto bene l’allenatore spagnolo, nella prima esperienza italiana. Arrivava dalla Primavera del Barcellona, l’ex CT iberico, non ebbe un’annata facile nella capitale, ma quei calciatori di allora, ne conservano un ottimo ricordo. Totti lo vedrebbe bene in azzurro:

“È decisamente un tecnico da Napoli. Mi piace, lo stimo e penso che possa far bene. Una brava persona, umile, disponibile e ha fatto la storia sia da calciatore, che da allenatore. Penso che possa essere la mossa giusta per il Napoli, un grande allenatore”

Ironia della sorte, sarebbe il secondo allenatore consecutivo, con un passato capitolino ad indossare la tuta partenopea. Ci si chiede, soprattutto, se questo eventuale cambio, rappresentasse un segnale di continuità. Per l’ex numero 10 giallorosso, non ci sono dubbi:

“Spalletti e Luis Enrique sono due tecnici molto simili, sia come stile di gioco che come allenamenti. Vedremo se De Laurentiis deciderà di ingaggiarlo, per me sarebbe un’ ottima scelta”

Detto da chi è stato allenato da entrambi, sono parole di garanzia. Pur avendo delle divergenze con tutti e due, le opinioni di Francesco Totti, rappresentano un bel biglietto da visita.

Il tecnico asturiano ha un ingaggio importante, ha già rifiutato l’ offerta del Chelsea e il PSG vorrebbe puntare con lui, alla prossima Champions League. Nel frattempo Luciano Spalletti non terrà la classica conferenza stampa, prima della partita contro il Bologna. Un indizio, che il tecnico del Napoli, non vuole parlare del suo futuro, evidentemente. Un bel rebus, in cui, non sono esclusi, colpi di scena.

