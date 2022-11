Totti: Ecco perché il Napoli non può essere fermato

Francesco Totti si trova tra Abu Dhabi e Dubai, essendo Ambassador della Lega di Serie A. Tra un evento e l’altro ha parlato ai microfoni di Sky di tanti argomenti, tra cui l’attuale situazione del campionato italiano:

“Quest’anno il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Se dovesse continuare così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime. Milan, Inter e Juventus, però, sono squadre non mollano mai. Fino alla fine sarà un campionato bello e combattivo.”

Totti ha poi sottolineato come il mondiale in Qatar abbia un peso impattante sull’esito del campionato: “Quest’anno è un’incognita, è un campionato diverso. Bisogna vedere come torneranno i giocatori dopo il Mondiale. Se il Napoli manterrà questa continuità, però, penso che sarà difficile fermarlo”.

E poi sempre sul mondiale scappa una battuta: “Il mondiale senza l’Italia è come Roma senza il Colosseo. È inusuale, per noi italiani è più che negativo. Sono cose che accadono e vanno prese nel modo giusto. Seguiremo un Mondiale diverso, ma resta una competizione importante con grandi squadre. Le favorite sono sempre le solite: “Francia, Brasile, Argentina, Germania e Spagna. Non ce n’è una in particolare, ai Mondiali può succedere di tutto.”

