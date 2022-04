Tosto: “Il Napoli può mettere le mani sullo Scudetto”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vittorio Tosto.

Già terzino sinistro del Napoli nella stagione 2003-04, quella antecedente al fallimento della società partenopea, oggi affermato Agente Fifa. Tosto, tra le altre cose, ex procuratore di Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la prestazione da veterano di Simone Zanoli: “Spalletti non è uno che commette errori in tal senso. Se l’ha buttato dentro in una partita decisiva dopo otto mesi di lavoro, c’è un senso. Nel lavoro quotidiano Spalletti è uno dei migliori allenatori d’Italia...”.

Parole al miele anche per Cristiano Giuntoli: “Ha fatto fare una spesa mostruosa per Osimhen. Oggi sta diventando ciò che sta diventando. Bisogna fidarsi a occhi chiusi di lui…“.

Non si espone, invece, sul georgiano Khvicha Kvaratskhelia: “Lo conosco, non l’ho visto dal vivo e se non lo faccio sono molto scettico, li guardo anche in allenamento e ci vado anche a cena. Non posso dare un giudizio al cento per cento…“.

Secondo Tosto, il Napoli può legittimamente avanzare la sua candidatura per qualcosa di ben puù concreto rispetto alla semplice qualificazione in Champions League: “Il Napoli ha nel suo organico giocatori di livello. Si vince con i giocatori forti e il Napoli ha Campioni d’Europa, un Campione d’Africa e calciatori di livello europeo. L’allenatore ha voglia importante di lasciare un’impronta. Nonostante le sconfitte contro Empoli e Spezia la squadra non ne ha risentito psicologicamente. Queste sono tutte cose che mi fanno dire che il Napoli può mettere le mani sullo Scudetto...”.

Finale dedicato alla trasformazione di Lobotka, in meno di un anno passato da oggetto misterioso a elemento determinante nel centrocampo partenopeo: “La fiducia è fondamentale, specie per i giovani, perché lui lo è ancora. Si doveva adeguare a un campionato e una piazza difficili. La fiducia è fondamentale, può portare a cambiamenti di prestazione da una giornata all’altra. Può diventare un giocatore di grande portata ma l’aspetto psicologico è l’ottanta per cento della gestione di un calciatore!”.

