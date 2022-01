Toronto FC, il presidente: “Insigne? L’ho trovato su internet!”

Il presidente del Toronto Bill Manning non vede l’ora di gioire ai gol di Insigne, il suo grande colpo in questo calciomercato.

Ma come è riuscito il numero uno del club canadese a prendere il futuro ex capitano del Napoli?

“Sono andato a vedere sul sito di trasferimenti, Transfermarkt, i giocatori liberi della Nazionale. E Lorenzo Insigne era uno di quelli in scadenza”.

Le parole di Manning, riportate da sasktoday.ca, hanno fatto subito il giro del mondo:

“Ho fatto un lavoro semplice, iniziare a segnarmi i giocatori di livello mondiale che avrebbero potuto portarci anche un valore commerciale. E Insigne faceva al caso nostro, sarà un giocatore che la gente vuole venire a vedere”.

Nei giorni scorsi, proprio a margine del video che celebrava l’ingaggio del talento di Frattamaggiore a partire dal prossimo luglio, il presidente del club militante in Mls si era espresso in questi termini:

“Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare gioco. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra”.

