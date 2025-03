Torna Neres, dubbi sul modulo per Conte

Torna Neres dubbi sul modulo, per Antonio Conte.

L’esterno brasiliano del Napoli, in questi giorni è rimasto a Castel Volturno, proseguendo la preparazione in vista del Milan, pronto per rientrare tra l’undici titolare.

Anche la Gazzetta dello Sport, quest’oggi si è occupata di questo argomento, come il grande rebus, che Conte dovrà sciogliere per domenica.

Da un lato David Neres, difatti, garantisce quella fantasia e imprevedibilità, che al Napoli è mancata, soprattutto nell’ultimo mese. Dall’altro è difficile togliere dai titolari Raspadori, che anche in Nazionale ha mostrato un ottimo stato di forma. L’utilizzo dell’uno dell’altro, prevede però anche un cambio di modulo. Con Neres in campo il Napoli, tornerebbe al 4-3-3 , con cui ha ottenuto i risultati migliori. Viceversa con l’impiego di Giacomo Raspadori dal primo minuto, si resterebbe con il 3-5-2, col quale la squadra ha palesato difficoltà, in particolare nel reparto difensivo, dove Di Lorenzo, soprattutto, non si trova a proprio agio, come braccetto della linea a 3. Problema che si ripercuote su tutta la fascia destra, dove Politano, resta troppo isolato, nonché scarico negli ultimi 30 metri. Da segnalare anche il rientro a pieno regime di Anguissa, che garantisce un ulteriore spinta sulla destra, in fase offensiva.

Sulla corsia di sinistra invece, gli azzurri hanno solo Spinazzola, come esterno alto, visto che Olivera, rientrerà a pochi giorni dalla partita, per gli impegni con l’Uruguay in SudAmerica. Dubbi che Antonio Conte si porterà per tutta la settimana, valutando anche quotidianamente, le condizioni di tutti i calciatori rientranti dalle varie nazionali. L’ipotesi più probabile è quella di partire col 3-5-2, per tenersi la carta Neres, in corso d’opera, considerando anche che il brasiliano è assente dai campi, da ormai due mesi.