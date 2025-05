Torino-Roma, è stato comunque un miracolo

La Roma di Ranieri si è resa protagonista di una rimonta sfiorata praticamente da record. Immaginate un pilota che parte con handicap, per poi rimontare posizioni su posizioni. Il tecnico di Testaccio ha preso il timone in autunno. La squadra era in crisi nera e, nonostante le indiscusse qualità dell’ex Leicester, neanche il più ottimista dei tifosi pensava che questa Roma potesse arrivare a giocarsi un posto Champions all’ultima giornata.

Per qualche minuto il tifo giallorosso ha creduto nel sogno, visto che il Venezia è passato in vantaggio sulla Juve, mantenendo l’1-0 per poco meno di mezzora Poi è arrivato l’uno due bianconero. Nel frattempo i giallorossi sono andati in vantaggio contro il Torino per effetto della rete di Paredes su calcio di rigore. Nella ripresa ha poi raddoppiato Saelemakers di testa su cross di Soulé, l’eroe di San Siro. Il Venezia intanto è andato sul 2-2 con Ridgeriano Haps, dando nuova linfa alle speranze giallorosse. Il rigore di Locatelli sembrava aver infranto i sogni di gloria di Ranieri e dei suoi ragazzi.

La Roma ha controllato la gara, senza grossi affanni e lasciando molto poco alle iniziative del Torino. Il ritmo è stato rallentato dai giallorossi, agevolati anche da un avversario poco motivato, che aspettava il rompete le righe. Nel finale prima il gol annullato ad Angelino per offside, poi il palo di Adams, che sarebbe comunque stato invalidato, sempre per offside.

Le radioline erano sincronizzate sul Penzo per sperare nell’assalto finale del Venezia contro la Roma. I Lagunari, retrocessi, non sono riusciti a trovare il 3-3 che avrebbe consegnato la qualificazione Champions alla Roma. Polemiche social per il rigore decisivo al Penzo, in primis perché causato da Nicolussi Caviglia, centrocampista di scuola Juve.

Il Torino chiude un finale di stagione pessimo, non riuscendo a competere per le prime 10 posizioni. I tifosi sognano un avvicendamento per quanto riguarda la proprietà, confidando nel fatto che tanti club tra Serie A e Serie B sono passati di mano.

La Roma chiude al quinto posto per un misero punto. Enorme rammarico per una cavalcata non chiusa in bellezza. Girone di ritorno impressionante. La sconfitta di Bergamo ci poteva stare. I 69 punti finale sono un punteggio pazzesco per una squadra che si trovava nei bassifondi della classifica in autunno. Nonostante il quinto posto, Ranieri è stato eroico. A Torino è stato insignito di una targa alla carriera. La sua stagione meritava un esito diverso, ma quanto compiuto ha comunque più di un qualcosa di miracoloso.