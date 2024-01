Torino-Napoli, ultime dai ritiri e probabili formazioni

Torino–Napoli è una partita delicatissima per entrambe le squadre, a caccia di una continuità nei risultati mai raggiunta nella prima fase della stagione. Ai padroni di casa il calendario offre una opportunità davvero succosa: a soli quattro punti dai Campioni d’Italia, in grossa difficoltà e mai usciti dalla crisi, al netto del cambio in panchina. I granata, infatti, possono fare un grosso balzo in avanti se centrassero il colpo gobbo, portandosi a ridosso delle posizioni di classifica più nobili.

Qui Torino

Non ci sono grosse assenze per Juric, che può scegliere il miglior Toro possibile, avendo l’organico al completo, se si esclude il lungodegente Schuurs. Vlasic ha recuperato dalla botta subita nella sconfitta esterna contro la Fiorentina nell’ultimo match del 2023. Supporterà il tandem offensivo Sanabria–Zapata, con il paraguayano che ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2026.

In difesa, Tameze braccetto destro, al fianco di Buongiorno e Rodriguez sul centrosinistra. Laterali a tutta fascia, Bellanova e uno tra Vojvoda o Lazaro sul lato mancino. A centrocampo, Linetty in netto vantaggio su Ricci, per affiancare Ilic. Un segnale chiaro che l’allenatore manda alla società in ottica mercato.

I soliti bene informati, infatti, parlano di un rinnovato interesse della Lazio per Ricci. Dal pressing estivo, poi trasformato in nulla di fatto, sono passati cinque mesi. Ma se i biancocelesti cedessero in questo mese Kamada, allora tornerebbero alla carica. A patto di mettere sul piatto della bilancia per il centrocampista granata almeno 15 milioni.

Probabile formazione

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Qui Napoli

La situazione non è sicuramente semplice per Mazzarri, che inizia l’anno nuovo in piena emergenza, senza Osimhen e Anguissa. Non bastesse la Coppa d’Africa, per la prima uscita del 2024, il tecnico toscano deve fare pure i conti con un mucchio di defezioni causa infortunio: Meret, Natan e Olivera. Rientra invece in gruppo Politano, regolarmente titolare contro i granata.

Per il resto, nel classico 4-3-3, spazio a Gollini tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo, logico immaginare che sia giunto il turno di Cajuste: prenderà il posto di Anguissa, nel terzetto in mediana completato da Lobotka e Zielinski.

In attacco persiste l’unico dubbio, bisogna sciogliere il ballottaggio tra Simeone e Raspadori. La sensazione che El Cholito continui ad essere (leggermente…) sfavorito nelle gerarchie non appare campata in aria. Per l’ultima del girone di andata dovrebbe quindi toccare nuovamente a Jack guidare l’attacco, assieme a Kvaratskhelia e Politano.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Raspadori, Politano. Allenatore: Mazzarri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati