Torino-Napoli: Probabili formazioni, con Belotti osservato speciale

Il Napoli, con la matematica Champions, confermata dalla sconfitta di ieri a Marassi contro il Genoa della Juventus, affronta il Torino, il quale e “libero” da ogni pensiero. Raggiunta la salvezza, non puo’ conquistare l’Europa, e vuol giocarsi questa gara in scioltezza, per fare bella figura contro gli uomini di Spalletti. A tal proposito, ieri il tecnico del Napoli ha disertato la conferenza stampa, ed al suo posto ha parlato il suo secondo Domenichini “‘I risultati – ha detto l’allenatore in seconda degli azzurri – sono determinati da più fattori. In alcune partite non siamo stati fortunati, in altre sono stati bravi gli avversari. Ciò che ci preme è che la squadra è riuscita a superare difficoltà di varia natura riuscendo a conquistare l’obiettivo primario di stagione’‘. Osservato speciale sara Belotti, nel miroino azzurro da tempo, ed a scadenza con il Toro, ma Juric la pensa diversamente: ” Deve sedersi con la società e firmare – ha detto il tecnico del Torino Juric – è semplice. Mi sembra a volte un gioco da bambini, è la mia sensazione. Ho visto in lui che può dare molto di più rispetto a quest’anno. Il suo anno è stato difficile a livello di infortuni, ma è un giocatore che può dare ancora tanto a livello calcistico”.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Djidji, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osinhem.Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Ounas, Petagna.

ARBITRO: Prontera di Bologna

ASSISTENTI: Del Giovane e Liberti

QUARTO UOMO: Baroni

VAR: Irrati

AVAR: Zufferli

