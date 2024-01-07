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Torino Napoli: le formazioni ufficiali

DiGianluca Mosca

Gen 7, 2024

Ecco gli 11 titolari scelti da Walter Mazzarri per la gara di Serie A del Napoli contro il Torino:

GOLLINI PIERLUIGI 95
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
JUAN JESUS 5
MARIO RUI 6
CAJUSTE JENS 24
LOBOTKA STANISLAV 68
ZIELIŃSKI PIOTR 20
POLITANO MATTEO 21
RASPADORI GIACOMO 81
KVARATSKHELIA KHVICHA 77

Ecco invece l’11 scelto da Ivan Juric

MILINKOVIĆ-SAVIĆ VANJA 32
DJIDJI KOFFI 26
BUONGIORNO ALESSANDRO 4
RODRÍGUEZ RICARDO (k) 13
BELLANOVA RAOUL 19
RICCI SAMUELE 28
ILIĆ IVAN 8
LAZARO VALENTINO 20
VLASIĆ NIKOLA 16
SANABRIA ANTONIO 9
ZAPATA DUVAN 91


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