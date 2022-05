Torino- Napoli, a parlare sono i numeri

Il Napoli non perde contro il Torino in Serie A dall’1 marzo 2015 (1-0 firmato Kamil Glik) – da allora in 13 sfide contro i granata i partenopei hanno ottenuto nove successi e quattro pareggi.

Il Napoli ed i numeri contro il Torino

Il Napoli ha vinto gli ultimi due confronti di Serie A contro il Torino, tenendo sempre la porta inviolata – gli azzurri non mettono in fila tre clean sheet contro i granata nella competizione dal 1982.

Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 11 partite di campionato: l’ultima volta che i partenopei non hanno registrato clean sheet per più gare consecutive in Serie A risale al 1997/98 (17 di fila tra le gestioni di Bortolo Mutti, Carlo Mazzone e Giovanni Galeone).

Napoli (10) e Torino (13) sono le due formazioni di questo campionato che hanno subito meno gol nei primi tempi: in particolare i partenopei non incassano una rete nei primi 45 minuti da tre partite (l’ultima v Fiorentina il 10 aprile).

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questa Serie A (25), sette dei quali sugli sviluppi di punizione indiretta (altro primato) – il Torino è però una delle due formazioni a non aver ancora incassato alcuna rete da punizione indiretta nel torneo in corso (al pari del Milan).

Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno entrambi segnato sei reti contro i granata in Serie A: nella storia della competizione solo Luis Vinicio (nove) e Altafini (sette) ne hanno realizzati di più nelle sfide tra Torino e Napoli

Il Torino ed i numeri contro il Napoli

Il Torino ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide interne di Serie A contro il Napoli: tra le squadre affrontate almeno due volte in casa dal 2015/16 in avanti, contro nessuna i granata hanno raccolto meno punti nella competizione.

Il Torino è imbattuto da sei partite di Serie A (3V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione solamente il Milan non perde da più turni (13) – dopo il successo sull’Empoli nell’ultimo turno, i granata potrebbero vincere due partite consecutive di campionato per la prima volta da gennaio (v Fiorentina e Sampdoria).

Contro il Napoli sono arrivati i primi gol di Andrea Belotti in Serie A (doppietta il 24 settembre 2014, con il Palermo) – in totale sono cinque le sue reti ai partenopei nella competizione, l’ultima risalente però al 23 settembre 2018 (seguite da sei sfide a secco).

Con la tripletta contro l’Empoli, Andrea Belotti si è portato a quota otto reti in questo campionato: potrebbe diventare il primo giocatore ad andare in doppia cifra di gol in tutte le ultime sette stagioni di Serie A – l’ultimo giocatore ad aver registrato almeno 10 reti in sette stagioni di fila è stato Antonio Di Natale (nove tra il 2006/07 e il 2014/15).

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati