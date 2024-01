Torino-Napoli 3 a 0…Non ci resta che piangere!

Torino-Napoli 3 a 0!, Se si pensa allo scorso anno, proprio in questo stadio si cantò per la prima volta “Siamo noi, siamo noi, i Campioni dell’Italia siamo noi!!! “Oggi verrebbe da dire che a volte il caso può fare miracoli.

Pensare ancora allo scudetto, ormai oltraggiato da tutti! Non porta da nessuna parte ogni stagione e storia a sé, ma salta all’occhio che 9/11 di quella formazione sono rimasti, e sembra che sia cambiato in peggio il Napoli di questa stagione!

Senza personalità, senza carattere., senza voglia, senza un briciolo di amor proprio, senza un gioco, senza un’anima…Senza attributi!!! In pratica, è qui fu il Napoli! Che fine hanno fatto le serpentine di Kvara? Il rendimento di Capitan Di Lorenzo? Ed il Muro Kosovaro in arte Rrhamani? Il geometra Lobotka? Senza dimenticare Il bomber della Nazionale Raspadori? Possibile che questi abbiano dimenticato come si gioca a calcio da un anno all’ altro? Sarebbe assurdo se fosse vero!

Torino-Napoli, Mazzarri ai saluti? E cosa fara’ Adl?…

Personalmente la vedo in quest’ottica, Adl prende Mazzarri, allenatore a tempo, e spera che gli salvi il 16 visti i madornali errori commessi in estate, nel frattempo iniziano i malumori sui contratti dove Osimhen sembra aver vinto il titolo da solo e gli altri lo guardavano, vedi rinnovo contratto ricchissimo!, poi inizia la fuga, Elmas in Germania, Zielinski, non ancora formalizzato, ma un calciatore dell’ Inter il prossimo venturo, poi Zanoli, Ostigard, il Procuratore di Di Lorenzo, Politano, Gaetano, Mario Rui, Tale Mario Giuffredi, che parla da DS del Napoli e nessuno lo zittisce!…Una vera barzelletta per l’ Italia intera se si pensa che sei mesi fa si festeggiava lo scudetto per le vie di Napoli.!

Ora tutti si aspettano le dimissioni di Mazzarri, anch’io in verità ma solo per capire Adl cosa s’ inventa ! Visto che tutto questo fa parte delle sue megalomanie di neocentrista assoluto! Dove ci sono calciatori senza attributi, dirigenti, o pseudo tali, che si fanno trattare da ebeti, oltre che fedeli scudieri di un personaggio indifendibile e con il credito scudetto bello che consumato…da egli stesso!

Quanto tempo impiegherà per rinforzare la squadra? Tre mesi bastano per una trattativa? Peccato però che il 31 gennaio il mercato invernale chiuda, anche se neanche in quello estivo si è fatto meglio, vi pare?

Come la nota sceneggiata di Eduardo “Non ti pago” tiro in ballo il verso di Adl sempre nominato nei momenti di difficolta’…”Eravate senza i palloni” chissà se il buon Guido Prestigiamone, oggi a guardare dal cielo il suo Napoli, avrebbe condiviso questo mio pensiero…”Grazie per i palloni, per La Supercoppa, Le Coppe Italia, Lo scudetto, i quarti di Champions, Ma non ti pago!, Visto che i “palloni” sono stati restituiti con gli interessi, la struttura societaria familiare ne certifica cio’ che si afferma!, dai tifosi napoletani, ma la dignità non ha prezzo…

E se calciatori e società la schiacciano, mostrando non solo mancanza di rispetto per i propri tifosi, ma anche per quella maglia con lo scudetto cucito sul petto, allora , come si dice, il peggior disprezzo e la non curanza! Ormai e chiaro a tutti, in questa societa’ non esiste ne organizzazione e ne serietà, beh c’è poco da aggiungere…Caro Aurelio, come si dice dalle tue parti, Prima de fa sto’ lavoro, mettete le chiappe a Snocciola’…perche’ questa volta, credi a me, non ti salva nemmeno Barbapapà!!!!! A te la linea Presidente!

