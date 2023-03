Torino Napoli 0 – 4: La Rivoluzione Dolce continua

Gli aggettivi sono finiti.

Li abbiamo usati, adattati, sistemati e mischiati. Nulla è stato lasciato al caso. Considerando che il calcio è uno sport di situazioni ed è fondamentalmente imprevedibile, il Napoli di Torino è stato esemplare.

Ndombele deve esserci rimasto male per l’articolo di stamattina ed ha voluto rispondere con un sigillo. Chiediamo scusa.

Il Napoli vince anzi stravince a Torino, la Torino granata e la squadra di Juric non gioca male.

Perde 4 a 0 ma non fa la vittima sacrificale. Ci prova. È un paradosso. 21 punti sulle seconde. Nessuno in Europa, nessuno nella storia del calcio italiano.

“Non ricordo questo distacco in tutta la mia vita ” ha detto Fulvio Collovati a radio rai nel post partita. Della partita, dei dati tecnici, delle statistiche se ne occuperanno i colleghi meglio attrezzati, noi ci limitiamo al contorno, alla bellezza della cornice di pubblico ed al messaggio che il Napoli 5.0, invia, nuovamente alla Champions ed al Milan. Lo stadio è azzurro. Napoletani del nord Italia si riversano sul capoluogo piemontese. È una festa di colori partenopei in terra sabauda. C’è tutto lo spirito della rivoluzione dolce e lenta cara ai Napoletani. Della serie, ci abbiamo impiegato 20 anni ma ora vi portiamo in casa lo spettacolo. C’è soltanto da essere orgogliosi. Ripagati dalla stima che a Luciano ed alla squadra arriva da ogni parte. Superato lo stereotipo, superata la Scaramanzia, le invidie e le gelosie, Napoli ed il Napoli ora sono la stella più lucente del calcio internazionale. Guardiola aveva finto timore? A questo punto c’è da credergli. A questo punto c’è davvero in giro per l’Europa l’idea che questo outsider possa fare il colpaccio. Un sogno certo ma costa il giusto.

Poco o nulla e poi i Campioni hanno il dovere di credere.

Spalletti continua a fare il pompiere in sala stampa, anche eccessivamente mi verrebbe da dire. È parte del personaggio aggiungo. intanto il Napoli è già in volo per casa. Campioni in pectore.

