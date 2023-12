Top&Flop Serie A

Con la vittoria del Torino sull’Atalanta si sono concluse tutte le partite della quattordicesima giornata di Serie A. Da venerdì a lunedì i tifosi hanno visionato tutte le sfide cercando di capire chi è stato il migliore e chi il peggiore fra i giocatori scesi in capo. Per Sempre Calcio ha stilato una classifica in base al rendimento e alla prestazione realizzata all’interno del rettangolo verde.

Monza-Juventus 1-2

Top Monza: Di Gregorio. Il portiere è una garanzia. Difende bene la retroguardia con ottime parate e non si lascia intimorire da Vlahovic dal dischetto

Flop Monza: Birindelli. Spaesato, con leggera paura. Non è riuscito ad dare un giusto equilibrio contro i bianconeri, tantoché è stato sostituito al 46′.

Top Juventus: Gatti. Il difensore ex Frosinone si sta cercando di ritagliare uno spazio importante. Segna, aiuta il reparto difensivo e regala gioie ai tifosi.

Flop Juventus: Vlahovic. L’attaccante non ha dato un impatto importante alla sfida e soprattutto ha sbagliato un rigore.

Genoa-Empoli 1-1

Top Genoa: Malinovskyj ha segnato il gol del vantaggio sostituendosi a Retegui e Gudmundsson. L’ex calciatore dell’Atalanta ha dato tutto in campo.

Flop Genoa: Vogliacco non ha dato quella garanzia che di solito ha dato in stagione e l’ammonizione subita è anche un fendete pesante per lui.

Top Empoli: Cancellieri ha segnato il gol del pari rimettendo la squadra sui binari sicuri. Dopo un anno passato tra bassi (molti) e alti (pochi) alla Lazio, contro il Genoa ha ricevuto il giusto premio.

Flop Empoli: Bereszynski non ha punto, non ha dato aiuto ai compagni di reparto. Unica nota stonata della squadra.

Lazio-Cagliari 1-0

Top Lazio: Provedel. Ottima la parata su Luvumbo nei minuti finali della gara. Il portiere ha salvato la squadra anche questa volta.

Flop Lazio: Marusic. Impalpabile e poco duttile sulla fascia. Ben lontano dalle sue abituali partite.

Top Cagliari: Sulemana. E’ pasasto in sordina il suo impiego ma ha dimostrato ottime qualità a centrocampo.

Flop Cagliari: Makoumbou. Ingenuo nell’espulsione. Il giocatore ha messo nei guai la squadra per tutto il secondo tempo.

Milan Frosinone 3-1

Top Milan: Pulisic. Il centrocampista offensivo è tornato al gol dopo diverso tempo. Ottime le sue incursioni e le sue scorribande offensive.

Flop Milan: Chukwueze. Smarrito ben lontano da una prestazione sufficiente.

Top Frosinone: Brescianini. Ha realizzato un bel gol che ha tolto il pesante negativo del rettangolo di gioco.

Flop Frosinone: Bourabia. Mai entrato in azione e per nulla inserito nella tattica di squadra.

Lecce Bologna 1-1

Top Lecce: Piccoli ha realizzato il gol del pari su rigore al 100′. Freddezza e grande coraggio per lui.

Flop Lecce: Krstovic opaco e poco incisivo sotto porta

Top Bologna: Lykogiannis. Bella soddisfazione per lui che torna al gol e lo fa con grande maestria.

Flop Bologna: Salemaekers. Per nulla in partita.

Fiorentina Salernitana 3-0

Top Fiorentina: Sottil. Gol e assist per il talentino della squadra viola che potrebbe essere l’inizio di un ritorno stabile tra i titolari.

Flop Fiorentina: Nzola. Ben lontano dalle prestazioni di Spezia.

Top Salernitana: Dia è stato l’unico nel secondo tempo a provare a riaprire la partita.

Flop Salernitana: Pirola. I buchi difensivi lasciati sono stati tutti colti alla perfezione dai giocatori avversari

Udinese Verona 3-3

Top Udinese: Lucca. Autore di due gol ha dato tutto in campo. Peccato non aver portato 3 punti alla squadra, ma non per causa sua.

Flop Udinese: Zemura. Tre gol al passivo e spesso impacciato in fase di organizzazione. Sicuramente una giornata da dimenticare.

Top Verona: Ngonge è tornato al gol e ha provato a innescare i compagni di reparto. Baroni può contare su un giocatore ideale in chiave salvezza.

Flop Verona: Amione. Stesso discorso per Zemura.

Sassuolo Roma 1-2

Top Sassuolo: Henrique. Ottimo a farsi trovare in fase offensiva, meno in quella di costrizione.

Flop Sassuolo: Erlic. Una giornata pessima la sua. Simile a quella di Boloca.

Top Roma :Dybala. Gol e assist. Ha dato tutto l’argentino contro il Sassuolo dimostrando ottima intuizione offensiva

Flop Roma: Lukaku. Partita non incisiva la sua. Un giro a vuoto che però non cancella quello di buono realizzato in queste ultime giornate

Napoli-Inter 0-3

Top Napoli: Kvaratskhelia. Come per tutto l’attacco ha subito la presenza dei difensori dell’Inter, ma ha dato tutto cercando di provare ad assistere i compagni.

Flop Napoli: Ostigard. Troppe lacune difensive hanno prodotto 3 gol. Da rivedere assolutamente le diagonali e l’impostazione tattica.

Top Inter: Barella. Gol e assist. Serata pazzesca la sua che dimostra ancora una volta che giocatore di qualità è

Flop Inter: Mkhitaryan. In un 3-0 è difficile trovare un peggiore, ma l’armeno ha fatto il classico compitino senza sbavature. Poteva fare qualcosa di più.

Torino-Atalanta 3-0

Top Torino: Sanabria e Vlasic. I due non stavano attraversando un memento facile, ma il gol del paraguaiano e i due assist del croato hanno ridato (finalmente) il sorriso ai tifosi granata.

Flop Torino: Tameze. Stesso discorso di Mkhitaryan.

Top Atalanta: Pasalic. L’unico a salvarsi nella gelida serata di Torino.

Flop Atalanta: Bakker e Scalvini. Mai in partita. Troppi errori e leggerezze da parte dei due.

