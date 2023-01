Top tra i Top. Vota il tuo

Finito il girone di andata, finito trionfalmente per meglio dire, in una domenica di assoluto riposo e divano, c’è il tempo per un gioco.

Vota il top tra i top.

Noi proponiamo il gioco e voi tifosi, primi in classifica, voto e preferenza. L’Italia è pur sempre il Paese delle eterne e continue cabine elettorali.

Il girone appena terminato a Salerno ha paradossalmente messo tutti un po’ in dolce crisi. Alzi la mano chi, dopo la partenza di Insigne, Koulibaly e Mertens, poteva immaginare un Napoli 5.0 padrone indiscusso del campionato ed eccellenza europea.

Kvara-Lobotka-Osimhen era un trio tutto da verificare, Kim era un illustre sconosciuto e per lo più chiamato a sostituire il difensore centrale più forte della storia recente del Napoli.

Una estate piena di critiche. Ancora è nelle orecchie ed anche nei nostri articoli. È avvenuto un miracolo, fuori dai denti, possiamo dirlo.

Assemblare un organico tanto nuovo ed in così breve tempo somiglia molto più a qualcosa di biblico che umano.

Sta di fatto che la storia fino a questo punto dice di un prodigio e ci consente il gioco proposto.

Vota il top tra i top. Il

Meret dalla valigia sempre pronta? Il georgiano Kvaratskhelia scippato alla Juventus? Un Osimhen divenuto uomo internazionale o quel Lobotka che si erge a nuovo Pirlo oppure il signor Kim, difensore centrale super eroe?

Mettiamo ai voti i 5 he sono apparsi “più top dei top”.

Spalletti e De Laurentiis non partecipano al gioco. Per loro premi speciali stile senatori a vita.

Meret.

Kvaratskhelia.

Osimhen.

Lobotka.

Kim.

Votate, scegliete, giocate con noi.

Buona domenica ai tifosi primi in classifica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati