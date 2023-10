Tonali e Zaniolo hanno aperto le danze! Ma tra poker e blackjack, in Serie A compare sempre la Juve quando si tratta di illeciti! Miseri…cordia

Zaniolo e Tonali, quasi in lacrime dinanzi a famiglia e agenti, si erano giustificati dicendo che avevano sì scommesso, ma solo a poker e blackjack. Ecco quanto scrive il quotidiano La Repubblica a tal riguardo:

“Ma se i protagonisti faticano a esporsi e preferiscono tacere, le chat continuano a essere rivelatrici. Da quegli scambi di messaggi emergerebbero i nomi di altri due giocatori della Juventus, giovani e stranieri. E i dialoghi con Zaniolo e Tonali: che giocassero a siti illegali è certo, meno che si limitassero a casinò online, poker e blackjack”.

“Nelle conversazioni la polizia ritiene di aver trovato elementi che lasciano pensare agli inquirenti che anche i due azzurri partecipassero alle puntate sul calcio. In attesa che siano i loro dispositivi, sequestrati giovedì a Coverciano, a parlare e a fornire elementi definitivi. Ci vorrà del tempo per completare l’esito degli accertamenti sui dispositivi mobili dei due, che restano indagati per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Ancora, in ogni caso, i pm non hanno richiesto di ascoltarli, motivo per cui i due sono già di ritorno in Inghilterra per raggiungere le loro squadre, Newcastle e Aston Villa”.

Le chat tra Bonucci e Fagioli…

Il calcioscommesse continua ad alimentare i dibattiti televisivi e non solo. E spuntano delle novità. L’ultima, almeno secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica, riguarda le chat tra Bonucci e Fagioli. Ecco quanto si legge sul giornale: “Non era un segreto la “malattia” di Nicolò Fagioli. La conoscevano due compagni di squadra, che a credere alle chat nelle mani della polizia scommettevano con lui. La conoscevano alcuni suoi compagni di grande esperienza: agli atti ci sarebbero conversazioni tra Fagioli e Leonardo Bonucci sul tema scommesse. Ma nessuna prova che il difensore partecipasse alle puntate. Bonucci non era il solo, però”.

“Non era un segreto quella malattia nemmeno per gli allibratori, che hanno incassato in pochi mesi più di un milione di euro, dei quali trattenevano il cinquanta per cento. Visto il tenore delle conversazioni la polizia sta verificando se esistono gli estremi per contestare i reati di usura o estorsione: Fagioli era disperato per le cifre perse e chi lo spingeva nel burrone approfittava della sua disperazione. Ruota attorno a questi elementi l’indagine della procura di Torino che unisce nuovamente calcio e scommesse agitando il mondo del pallone italiano e i suoi protagonisti”.

